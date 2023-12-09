İklim aktivistleri tarihi eser tanımıyor. Bu kez Venedik’teki kanalları boyadılar

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı aktivist grup, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde ilerleme kaydedilmemesini protesto etti. İtalya’nın Venedik kentinde bulunan Büyük Kanal’a boya dökerek suyun rengini yeşile çeviren aktivistler, kanal üzerindeki Rialto Köprüsü'nden halatlar yardımıyla sarkarak, "COP28: Hükümet konuşurken biz pamuk ipliğine bağlıyız" yazılı pankart açtı.

BOYALI EYLEMLERİ İLK DEĞİL

Grup, Büyük Kanal dışında İtalya genelindeki birçok nehir ve kanalda benzer eylemi düzenledi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, dökülen boyanın sulardaki maddeleri izlemek için kullanılan zararsız bir boya olduğunu belirterek, "Birkaç saat içinde bu sular eski haline dönecek. Bu arada, hükümetler konuşurken, biz sürekli sel ve yangınlardan kaynaklanan hasarı ve kurbanları sayıyoruz" denildi.

"EKO-VANDALLARA ARTIK YETER”

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro yaptığı açıklamada, grup üyelerini "eko-vandallar" olarak adlandırarak, söz konusu eylemi kınadı ve grup üyelerinin cezalandırması çağrısında bulundu.

Protesto sırasında Kanal'daki tekne trafiğinin durdurulduğunu ve kanal suyu ile Rialto Köprüsü'nde yakın zamanda restore edilen sütunların güvenlik gerekçesiyle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Brugnaro, "Venedik kırılgan bir şehirdir, sevilmesi ve saygı duyulması gereken bir şehirdir. Artık yeter" dedi.