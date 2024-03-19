İklimlendirme sektörü İtalya’ya ihracatı artırma hedefinde

Türk iklimlendirme sektörünün global gücü İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşen ve dört gün boyunca iklimlendirme sanayi, akıllı çözümler ve yenilebilir enerji sektöründeki güncel gelişmelerin masaya yatırıldığı MCE 2024 Fuarı'nda 158 temsilci ile sektörün nabzını tuttu.

İklimlendirme eko sisteminin en prestijli etkinliklerinden biri olan Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın bilgi aktarımı, ikili iş görüşmeleri ve danışmanlık adına çok değerli olduğunu ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “Bu fuar, hem sektörümüzün uluslararası arenada daha stratejik bir konuma ulaşması hem de kurumsal ticari ilişkilerin gelişmesi için çok katmanlı bir pazar yeri” dedi.

‘YENİ İHRACAT FIRSATLARI YAKALAMAK ÖNEMLİ’

Fuarın Türk iklimlendirme sektörü açısından önemini vurgulayan Şanal, “Hem ülkemizden hem de dünyadan önemli isimleri standımızda ağırlayarak bizler için verimli geçen bir fuarı daha geride bıraktık. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Milano Başkonsolosu Mehmet Özoktem, Milano Ticaret Ataşeleri Ahmet Çetinkayış, Ozan Murat Ergan ve Kadir Eser standımızı ziyaret etti. İhracatımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz birçok uluslararası görüşme sağladık, sektör temsilcileri ile ticari ilişkiler için temaslarda bulunduk. İhracatının yüzde 54'ünü Avrupa coğrafyasına yapan bir ülke olarak teknik şartnamelere tam uyum sağlamış, kaliteli, inovatif, enerji etkin sistemlerimizi ve ürünlerimizi dört gün boyunca fuarda sergiledik. Ürünlerimizi sergilemenin yanı sıra pazarlama çalışmalarımız kapsamında hem fuar alanında hem de Rho Fiera istasyonunda birliğimizin reklamlarına yer verilmesini sağlayarak sektörümüzün tanıtımını yaptık. Fuarın özellikle de stratejik hedeflerimizden biri olan ihracat potansiyelimizi artırma hamlemize önemli yansımaları olacağını düşünüyoruz. Türk iklimlendirme sektörü, dünyada 19'uncu ve Avrupa'da 10'uncu büyük ihracatçı konumunda yer alıyor. Her yıl minimum yüzde 8'lik bir büyüme hedefiyle sektörel ihracatta yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda uluslararası fuarlara katılarak yeni ihracat fırsatları yakalamak bizim için çok önemli” diye belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Fuar kapsamında Türkiye ve İtalya ilişkilerini de değerlendiren Şanal; "Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliği; teknoloji transferi, bilgi paylaşımı ve ticaretin gelişmesine çok önemli katkılar sağlıyor. İtalya, uzun yıllara dayanan deneyimi ve yenilikçi yaklaşımıyla iklimlendirme teknolojileri konusunda önde gelen bir ülke olarak bilinirken, Türkiye ise dinamik ekonomisi ve büyüyen pazarıyla ön plana çıkıyor. Her iki ülke de iklimlendirme sistemleri, soğutma teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirip karşılıklı yatırımları teşvik ediyor. Bu iş birliği hem Türkiye'nin hem de İtalya'nın iklimlendirme sektöründeki rekabet gücünü artırıyor ve sürdürülebilir çözümler üzerindeki çalışmalara ivme kazandırıyor. Bu bağlamda sektörümüzün önemli şirketleri ile fuara katılmış olmak bizler için çok değerli ve faydalıydı. İtalya olmak üzere Avrupa bölgesi ile olan iş ilişkilerimizi geliştirme noktasında önemli bir adım daha atmış olduk" şeklinde konuştu.