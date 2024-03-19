81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek. Bakan duyurdu

Kaynak: Haber3
81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek. Bakan duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 yılda, 81 ilde 785 milyon euro hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin beraber finanse ettiği Kırsal Kalkınma Programı ile 81 ilde, 785 milyon euro hibe desteği sağlanacak.
Sağlanacak bu hibe desteğinin başvuruları mayıs ayında başlayacak.
Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve 2011’den bu yana Bakanlık olarak uyguladıkları IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları ile bugüne kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verildiğini aktardı.
Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 2024 yılı çağrıları için çıkacak takvimi ilk kez yıllık olarak aktardıklarını belirtti.
Yumaklı, 2024’ten itibaren başlanacak olan IPARD III Programı ile 7 sene içinde 785 milyon euro tutarında hibe desteği sağlanacağını (27.530.154.100,00 Türk Lirası) söyledi.
2024’TE HİBE DESTEĞİ
Yumaklı, AB ile yapılan anlaşmalar neticesinde, IPARD III Programı'nın finansman kaynağının 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığını söyledi.
Yumaklı, 2024 yılında yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörüldüğünü belirtti.
Ayrıca Bakan, IPARD III Programı'nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarımızda toplam 450 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülke ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

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