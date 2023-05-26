İkra ne demek? İkra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden İkra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, İkra ne demek? İkra isminin anlamı nedir?

İkra ne demek? İkra isminin anlamı nedir?

İkra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler İkra isminin anlamını araştırıyor. Peki, İkra ne demek? İkra isminin anlamı nedir?

İKRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İkra ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Muhammed'e inen ilk vahiy.

- Kiraya verme.

- Okutmak; "Oku" diye emretmek.

İKRA İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

İkra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İkra adını koymak caizdir.

İKRA İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

İkra ismindekilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir.

Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür.

Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır; ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir.

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