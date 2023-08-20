"İktidarın eli vatandaşın cebinden çıkmıyor"

Editör: Abdullah Keleş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun, vatandaşı borçlanmaya yönelttiğini, borcunu ödeyemediği için icralık olanların sayısının ise her ay arttığını belirtti.

Liranın dolar karşısında kaybının devam ettiğine de dikkat çeken Gürer "Kendi paramızla ülkeler arası ticaret yapacağız masalından kendi paramızın dolar karşısında dayanım gücünü koruyamaz noktaya erdik" dedi.

İCRA DAİRELERİNE GELEN DOSYA SAYISI YÜZDE 59 ARTTI

Resmi veriler üzerinden icra dairelerine gelen dosya sayılarındaki artışa dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "1 Ocak- 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bin oldu" dedi.

Gürer, ağustos ayı itibariyle UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğuna dikkat çekti.

VATANDAŞ BORÇLANARAK YAŞIYOR

Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, "Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 6,9 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 18,2 milyar liralık artış yaşandı.

Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

İCRA TAKİBİNE ALINAN KREDİ MİKTARI 37,4 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Ömer Fethi Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacaklarının da yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktığına işaret etti.

TÜRK LİRASI MEVDUATLARINDA YILLIK KAYIP YÜZDE 21'İ GEÇTİ

Türkiye'de ekonominin iyi yönetilememesinin acısını vatandaşın yaşadığına vurgu yapan Gürer, Türk lirası cinsinden tasarrufların, enflasyon karşısında eridiğini aktardı.

Gürer, Vadeli Türk lirası cinsinden tutulan mevduatların, temmuzda reel olarak yüzde 6,9, son altı ayda yüzde 12,4 ve son bir yılda yüzde 21,3 oranında azaldığını ifade etti.

DOLAR KAZANDIRIYOR, TL KAYBETTİRİYOR

Dolar olarak değerlendirilen tasarrufların ise son bir ayda reel olarak yüzde 4,2, son altı ayda yüzde 14,8 gelir sağladığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Euro cinsinden tutulan tasarruflar ise temmuzda aylık olarak yüzde 6,5, son altı ayda yüzde 17,8 ve son bir yılda yüzde 11 oranında reel olarak büyüdü.

Altın ise tasarruf sahibine temmuzda reel olarak yüzde 4, son altı ayda yüzde 17,2 ve son bir yılda yüzde 15,3 oranında kazandırdı" ifadelerini kullandı.

ÇARŞIDA PAZARDA YANGIN VAR

Gürer, “AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedelini vatandaş ödemektedir. Her gün birden çok ürüne zam gelmektedir.

Şeker pancarı taban fiyatı halen açıklanmamışken nerede ise her hafta şekere zam gelmeye başlamıştır.

Bu hafta 50 kg şekerin fabrika fiyatı 1212 TL'den 1262 TL'ye çıkmıştır. Türkşeker'in Mart 2022'de yapmış olduğu yüzde 31 zam sonrası 50 kiloluk şekerin çuval fiyatı 550 TL'ye yükselmişti. Aradan geçen sürede şeker fiyatı 1262 TL erdi.

Her fiyat artışı da şekerden mamul ürün fiyatlarını artırıyor. Şeker bir örnek. Ekonomide düzeliyor dedikçe iktidarın eli vatandaşın cebine gidiyor. Hızla yoksulluk yaygınlaşırken mutlu azınlık keyfine bakıyor. İktidarın zenginleştirdikleri ortalık güllük gülistanlık algısı yaratırken vatandaş nasıl geçineceği kaygısı taşıyor" dedi.

Gürer, yüksek enflasyon ve temel ürünlere artarda gelen zamlar karşısında vatandaşların alım gücünün daraldığını belirterek, "Tarım ürünü üretici fiyatları (tarla fiyatları) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 62,4'e yükseldi.

Tarım ürün üretici fiyatlarındaki artış gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek oranlarda artmaya devam edeceğine gösteriyor. Çarşıda, pazarda sürekli halka iç içe olduğumuz için, ekonomideki yangını net olarak alanda görebiliyoruz.

Niğde Merkez ve tüm ilçelerinde pazar yerlerini geziyorum, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla görüşüp, sorunlarını dinliyorum. Yaz sebze ve meyvesini dahi kilo ile alan sınırlı. Emekli büyük tepki içinde. "Geçinemiyoruz" diyor. Kredi ve kredi kart borçları artıyor.

Uygulanan ve belli ki yerel seçimlere kadar da uygulanmaya devam edilecek olan seçim ekonomisinin tüm yükü dolaylı vergiler yoluyla vatandaşa yükleniyor. Bir yandan enflasyon bir yandan da iktidarın seçimden hemen sonra vergi oran ve miktarlarında yaptığı artışlar dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payını şimdiden yüzde 67'ye kadar çıkardı.

Bu oran seçimden sonra yapılan vergi zamları ve hızlanan enflasyon yüzünden yılın geri kalan bölümünde daha da artarak yüzde 70'in üzerine çıkacak. Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştı." diyerek, ekonomide yaşanan krize dikkat çekti.