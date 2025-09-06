İktidarın yalakası yüzdeyle açıkladı! CHP barut fıçısına döndü…

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararı çıkmasının ardından gözler CHP’nin 17 Eylül’de görülecek olan kurultay davasına çevrilmişti. CHP İstanbul’a Gürsel Tekin’in kayyum olarak görevlendirilmesi ve İstanbul için verilen kararın dosyasının Ankara’da Kurultay davasına bakan mahkeme tarafından istenmesi sonrası kurultay davasının iptali de kulislerde konuşuluyor.

Kararlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ankara’da mahkemenin görüldüğü hâkim, meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra da götürecek olursa... 15 Eylül’de herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımlar atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum” demişti.

İktidarın yalakası Ahmet Hakan ise kurultay davası daha görülmeden iddiaya girişti. Hakan yüzde vererek “mutlak butlan” kararı ‘çıkar’, ‘çıkmaz’ olasılıklarını puanladı. Hakan, “Tahminim şu şekilde: “Mutlak butlan çıkar” ihtimali için 10 üzerinden 7 diyorum. “Mutlak butlan çıkmaz” ihtimali için 10 üzerinden 3 diyorum.” ifadelerini kullandı.