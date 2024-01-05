İktidarsızlık sorunu olanlara müjde. Korkulu rüyaya iyi gelen ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
İktidarsızlık sorunu olanlara müjde. Korkulu rüyaya iyi gelen ot ortaya çıktı
İktidarsızlık sorunu olanlara müjde dedirtecek ot olan kedinanesi otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelmeyi devam ettiriyor.

Kedinanesi otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini öğrenme süreci sürüyor.

Bu süreçte iktidarsızlığı gideren sinirleri yatıştıran kedinanesi otunun ortaya çıktı.

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

Halk arasında iktidarsızlık tıp dilinde ise´erektil disfonksiyon´ olarak tanımlanan rahatsızlık, penisin sertleşmesi demek olan ereksiyonun, cinsel birleşmeyi sağlayacak derecede olamaması yani fonksiyon bozukluğu olduğu bildirildi.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kedi nanesi yağı, sivrisinek, hamamböceği ve termit gibi böcekleri uzak tutmasıyla dikkat çekti. Bu yağ, bitkinin buharlaştırılmasıyla elde edildiği bildirildi.

DEET’ye göre daha iyi bir koku yayar, ancak cilde sürüldüğünde böcekleri engellemediğinin altı çizildi.

Kedi nanesi, eskiden çeşitli hastalıklara karşı kullanılan bir bitki olduğu vurgulandı.

Çay, tentür, infüzyon veya lapa şeklinde alınabilir veya yakılabileceği bildirildi. Ancak, modern ilaçlar daha etkili olduğu için artık pek kullanılmadığın altı çizildi.

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