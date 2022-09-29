﻿İl başkanı tutuklanan Diyarbakır MHP İl Başkanlığı’na yeni atama

MHP’nin Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçtiğimiz aylarda, “zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı”, “cinsel taciz” suçundan tutuklanmıştı.
Hazırlanan iddianamede savcı, Kayaalp hakkında 49 yıl hapis cezası talep etmişti. Kayaalp’in önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.
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