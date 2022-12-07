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İşte cilt kuruluğunun baş nedeni

Tansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, akne tedavileri, kırışıklık kremleri ve uzun süreli alındığında antihistaminikler kuru cilde neden olan ilaçlar. Cildi bu aylarda daha ciddi anlamda kurutuyorlar…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:32
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İlaçlar cilt kurutur mu?

İşte cilt kuruluğunun baş nedeni
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Havadaki nemi emen kuru ve soğuk hava, cildi kurutuyor. Özellikle yaşlı hastalar ilaç aldıklarında bu aylarda ciltleri daha fazla kurutuyor. Peki, ihtiyacınız olan ilaçlarınız sizi kuruturken cildinizi nasıl yumuşak ve esnek tutabilirsiniz?

HANGİ İLAÇLAR CİLDİ KURUTUYOR

Antihistaminikler

Kuru cilde neden olabilecek ilaçlar arasında antihistaminikler bulunur. Cildinizde yağ üretmesini tetikleyen histamin reseptörleri vardır. Antihistaminikler cildin yağ üretimini yavaşlatıyor.

Akne ilacı

En yaygın yan etkinin muhtemelen hastaların % 100'ünde görülüyor. Deri yüzeyinin geri kalanının ve diğer mukozaların kuruluğu da hastaların% 100'ünde olmasa da sıklıkla görülmekte…

Diüretikler

Diüretikler cildinizi kesinlikle kurutuyor. Bu ilaçlar yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, karaciğer ve vücutta sıvı birikmesine neden olan diğer sorunları tedavi etmek için kullanılır.

Statinler

Statin adı verilen popüler bir yüksek kolesterol ilacı türü, kuru cilt dahil cilt değişikliklerine neden olabilir.

KURU CİLT NASIL ÖNLENİR?
 

Bol su için, kafeinden uzak durun ve her ikisi de susuz kalan alkolü azaltın. Ayrıca hastaların keten tohumu yağı tabletleri almalarını ve kuru cilt tedavisi için omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyet yemelerini tavsiye ediliyor. Kuru cilt veya başka herhangi bir yan etki yönetilemez hale gelirse, hastaların bazen ilaçları değiştirmek için doktorlarıyla konuşmak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Herkese, özellikle birden fazla ilaç kullanan yaşlılara tavsiyem, ilaçlarınızı gözden geçirmek, rahatsız edici yan etkileri belirlemek ve doktorunuzun onayı ile alternatifler başlatmak için yılda bir eczacıya danışmanızdır.

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