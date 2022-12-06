Kulak iltihabına doğal çözüm. İlaç kullanmaya gerek kalmadı

Özellikle soğuk algınlığı nedeniyle kendini gösteren ortak kulak iltihabı zamanında kurutulmazsa işitme kaybına kadar giden tehlikeli bir süreç olabiliyor.

NEDENLERİ

Soğuk havalarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabının oluşmasına sebep olur.

Anne sütü çocuğun gelişiminde oldukça etkilidir. Anne sütünün yeterli alınmaması durumunun bebeklerde orta kulak iltihabı görülebilir.

Kulak içerisinde birikme olmasıdır. Kulak temizlenirken dikkat edilmeli ve içeriye ittirilmemelidir. Eğer uzun süre kir birikmesi yaşanırsa bir süre sonra iltihaba yol açacaktır.

Sigara dumanına maruz kalmak da orta kulakta iltihaba yol açar.

BELİRTİLERİ

Kulakta tıkanıklık hissi

Kulakta sürekli ağrı yaşanması

İşitmede zorluk yaşanması

Kulakta akıntı olması

Ateş

Kulakta çınlama

Baş ağrısı

Denge kayıpları.

EVDE DOĞAL ÇÖZÜM

Evde kulak iltihabı için yapabilecek yöntemler:

Kulaktaki ağrıyı azaltmak için sıcak bir havluyla aralıklı olarak kompres yapılabilir.

Sakız çiğnemek östaki borusunun rahatlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda çene hareketleri de kulağın rahatlamasına ve ağrının azalmasını sağlayabilir.

Ihlamur, papatya gibi sıcak bitki çayları içmek boğaz enfeksiyonuna bağlı kulak iltihaplarında yardımcı olur.

C vitamini içerikli besinler tüketmek iyileşme sürecini hızlandırır.

NASIL İYİLEŞİR

Mynet’te yer alan biliglere göre, Orta kulak iltihabı için olan ilaçlar hem ağrı kesici özellikli hem de iltihap önleyici özelliklidir. Antibiyotikler de kulak iltihabına karşı oldukça etkilidir. Ancak ilaç kullanımı için mutlaka doktora danışılması gerekir. İlaçların dışında kulağın içine direkt etki etmesi için damlalar bulunur. Bunlar da doktorun tavsiyesi dâhilinde kullanılabilir. Bazı durumlarda kulak iltihabı kronik bir soruna dönüşebilir. Bu gibi durumlarda daha ciddi tedaviler gerekmektedir.

Orta kulak iltihabı iyileşme sürecinde belirtilerin değiştiği ve iyileşmenin gerçekleştiği gözlemlenir. Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri ilk olarak iltihabın getirdiği ağrı zamanla azalarak yok olmasıdır.