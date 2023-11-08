İlaçlar etki etmiyor, sadece erkek türlerini öldüren virüs tespit edildi

Japon bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir araştırmada sona gelindi. Araştırma sonucu keşfedilen yeni virüsün DNA'sı ve hareketleri incelendi.

Tırtıllar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada virüsün, sadece erkekleri öldürmek üzere evrimleştiği basınla paylaşıldı. İngiliz bir uzman bu virüsle beraber zararlı böcek popülasyonunun azalacağını düşünüyor.

Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden Daisuke Kageyama, “Yakın gelecekte bunun gibi çok daha fazla vakanın keşfedileceğini umuyorum” dedi.

VİRÜS NASIL TESPİT EDİLDİ?

Minami Kyushu Üniversitesi'nden Misato Terao, virüsün tesadüfen bulunduğunu söyledi. Terao, üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri daha farklı şekilde kemirdiğini gördü, ve bu tırtılları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani'nin laboratuvarına bıraktı.

Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda böceklerin hepsinin ilginç bir şekilde dişi olduğunu fark etti. Çalışma alanındaki erkek tırtıllarla bu dişileri çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile bu tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu yalnızca 3 adet erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu durumla birlikte ellerinde 'Erkek katili' bir virüsün olduğunu hemen anladı.