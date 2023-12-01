İlahiyatçı Profesör Necip Fazıl ve Kadir Mısırlıoğlu’nun gerçek yüzünü açıkladı.

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk, Necip Fazıl Kısakürek ve Kadir Mısırlıoğlu hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
İlahiyatçı Profesör Necip Fazıl ve Kadir Mısırlıoğlu’nun gerçek yüzünü açıkladı.

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk, Medyascope’de Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Profesör Öztürk, Ruşen Çakır’ın, “Sizi hayal kırıklığına uğrattıkları için, Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu’na haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Yok hiç düşünmüyorum!” cevabını verdi.

Öztürk ayrıca Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu hakkında,

“Necip Fazıl, Menderes'ten para dilenen yanar döner bir tip”

“Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu gibi tipleri sözünün eri adamlar olduğunu düşünüyordum, yıllarımı çaldılar”

“Keşke bunları hiç tanımasaydım” dedi.

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