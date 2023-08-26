İlan siteleri deprem hasarlı araçlarla doldu taştı. Fiyatları dudak uçuklatıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremlerde, yıkılan binaların altında kalan araçlar ilan sitelerinde “Deprem Hasarlı” başlığı ile satışa sunuldu.

İlan siteleri deprem hasarlı araçlarla doldu taştı. Fiyatları dudak uçuklatıyor

Fiyatları ise görenleri şoke etti.

Nakit ihtiyacı olanlar araçlarını satıyor

Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

Hasarsız araçlar da deprem bölgesinden diye pazarlanıyor

Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı. Bu araçların fiyatları ise piyasa değerinin altında ya da üstünde olabiliyor. Bazı satıcılar deprem bölgesinden araç almanın avantajlı olduğunu iddia ederken, bazıları da deprem nedeniyle zarar gördüklerini ve acil nakit ihtiyacı duyduklarını belirtiyor.

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