Deprem bölgesinde can güvenliği tehdidi devam ediyor. CHP’li isim Bakan Uraloğlu’na seslendi

6 Şubat'ta 11 ili vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından yerle bir olan mahalleler kadar yıkılan ve yarılan yollarda yaşanan afetin şiddetini ortaya koymuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yıkımın büyük olduğu illerden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine giderek depremin ardından yaşanan sorunları yerinde inceledi. Tutdere’ye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da eşlik etti.

"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKE VE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Depremde hasar gören Akdeniz’i doğu illerine bağlayan ana yolun onarımını yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışmasını aylardır tamamlamadığını aktaran Tutdere, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti ve içinde bulunduğu tehlikeyi açıkladı.

Abdurrahman Tutdere, yeniden yapımı tamamlanmayan yolun trafik kazalarına davetiye çıkardığını ifade ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor” diye seslendi.

Karayolları’nın yolun yalnızca 2 kilometrelik kısmını kazdığına dikkat çeken Tutdere şunları söyledi:

"GÖLBAŞI YOLUNU UNUTTUNUZ"

Şu anda yol kaderine terk edilmiş durumda. İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na çağrı yapıyoruz.

Birkaç gün önce Sayın Bakan, Adıyaman’daydınız. Ulaştırmayla ilgili birtakım vaatlerde bulundunuz. Ancak Gölbaşı yolunu unuttunuz. Sayın Bakan, şu anda bulunduğumuz yol, Karayolları ekipleri tarafından açılıp bir türlü çalışmaları tamamlanmayan, 2 kilometrelik merkez ilçenin tam ortasından geçen yol.

"İNSANLARIMIZ VURDUMDUYMAZLIĞINIZ NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAMASINLAR"

Bu yol çalışmasının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Aksi taktirde 2 ay sonra başlayacak kış koşullarıyla birlikte hem çevredeki esnaf hem de yolu kullananlar için çekilmez hal alacak. Bu yolu biran önce tamamlayın, vatandaşın çilesine son verin. Zaten bu insanlarımız depremde büyük kayıplar yaşadı, bir de sizin bu vurdumduymazlığınız nedeniyle ayrıca bir mağduriyet yaşamasınlar.