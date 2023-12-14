Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yaman uyardı: Savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun

Yaman, “Hasarla sonuçlanan kazalarda sigorta şirketleri tarafından vatandaşlar ya da avukatları polis merkezlerine ya da cumhuriyet başsavcılıklarına yönlendirilerek mağdur edilmektedirler. Bu durum, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk görevlileri için gereksiz iş yükü oluşturmakta, vatandaşlar için de zaman ve emek kaybı ile ekonomik kayba neden olmaktadır.” dedi.

Yaman, 2022 yılında Türkiye’de meydana gelen 1 milyon 232 bin 957 trafik kazasının 1 milyon 35 bin 696’sının ölüm veya yaralanmanın olmadığı hasarlı kazalar olduğunu belirtti. Yaman, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı ve yalnız hasarla sonuçlanan kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine dair tutanak veya rapor düzenlenmeyeceğinin açıkça belirtildiğini ancak sigorta şirketlerinin bu kuralı ihlal ettiğini ifade etti.

Yaman, sigorta şirketlerinin, vatandaşlar ve avukatlarını bu tür kazalarda trafik zabıtası, genel kolluk ya da cumhuriyet başsavcılıklarına yönlendirmemeleri ve hasar tespitlerinin sigortalarına veya hukuk mahkemelerine başvurmaları yoluyla yapılacağı konusunda bilgilendirmeleri gerektiğini vurguladı. Yaman, “Bu şekilde, Türkiye çapında her gün yüzlerce vatandaşın araçlarında meydana gelen maddi hasarlarla ilgili başvuruların önüne geçilecek ve vatandaşlar haklarına daha kısa sürede ulaşmış olacaklar.” diye konuştu.