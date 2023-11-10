Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı. 41 ilde kanser hastalarının gideceği bir hastanenin olmadığını vurgulayan Aksoy, "Gazze'deki kanser hastalarını Türkiye'ye getirmek demek, kendi vatandaşlarımızın daha da mağdur olması demek. Sağlık Bakanlığı'nın derhal bu hatadan dönmesi gerekiyor" dedi.
Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye'ye nakli planlanıyor. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Koca, sosyal medya hesabında "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı" açıklamasında bulundu.
Koca, ilk etapta Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a götürülmesi için çalışılacağını açıkladı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada bu duruma tepki göstererek Türkiye'nin kanser tablosunu gözler önüne serdi. "Türkiye haritasında beyazla gösterilen illerde yaşayan vatandaşlarımız kanser tedavisine ulaşamıyor. Çevre illere gitmeleri gerekiyor. Tedavi için çevre illere gidilse bile barınma, beslenme sorunları baş gösteriyor. Giden kişi ailesini, işini bırakıp gidiyor. Muazzam bir mağduriyet söz konusu" diyen Aksoy, kanser hastalarının sayılarını illere göre şöyle sıraladı:
“Ağrı: 510.626
Aksaray: 433.055
Amasya: 338.267
Ardahan: 92.481
Artvin: 169.403
Bartın: 203.351
Batman: 634.491
Bayburt: 84.241
Bilecik: 228.673
Bingöl: 282.556
Bitlis: 353.988
Bolu: 320.824
Burdur: 273.799
Çanakkale: 559.383
Çankırı: 195.766
Çorum: 524.130
Düzce: 405.131
Elazığ: 591.497
Giresun: 450.862
Gümüşhane: 144.544
Hakkari: 275.333
Iğdır: 203.594
Karabük: 252.058
Karaman: 260.838
Kars: 274.829
Kastamonu: 378.115
Kırıkkale: 277.046
Kırklareli: 369.347
Kırşehir: 244.519
Kilis: 147.919
Mardin: 870.374
Muş: 399.202
Nevşehir: 310.011
Niğde: 365.419
Osmaniye: 559.405
Sinop: 220.799
Şırnak: 557.605
Tunceli: 84.366
Uşak: 375.454
Yalova: 296.333
Yozgat: 418.442
Zonguldak: 588.510”
"BU HATADAN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR"
Verilerin Türkiye için vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu söyleyen Aksoy, şunlar kaydetti:
"Bu haritaya baktığımızda görüyoruz ki kendi vatandaşlarımız bile kanser tedavisine etkili bir şekilde ulaşamıyor. Şu anda hükümet kendi yurttaşına bile etkin şekilde kanser tedavisi veremiyorken İdlib ve Gazze'den hasta getirilmesi için onay çıktı. Bu iki bölgeden kanser hastalarını almamız demek, kendi vatandaşlarımızın daha da mağdur olması demek. Sağlık Bakanlığı'nın derhal bu hatadan dönmesi gerekiyor."
“VATANDAŞ, 41 İLDE KENDİ BÖLGESİNDE TEDAVİYE ULAŞAMIYOR”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Aksoy, devlet yönetiminde "Kim olursan ol yine gel" felsefesinin yeterli olmadığını belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:
“Ülkemizin yarısı, kendi ilinde kanser tedavisine ulaşamıyor. Türkiye genelinde 75 yaş altındaki her dört kişiden biri kansere yakalanıyor. Ancak sadece 40 ilimizde, 141 hastanede onkoloji tedavisi verilmektedir. Bu hastanelerin 58'i özel, 83'ü devlet hastanesidir. Özel hastaneler arasında ise Medicana, Liv, Medikal Park, Memorial, Acıbadem gibi isimler bulunmaktadır. Yetişkinlerde kansere yakalanan yaş ortalaması 66, çocuklarda ise yaş ortalaması 6'dır. Karadeniz bölgesi en yaşlı bölge olmasına rağmen sadece 8 (6 devlet, 2 özel) hastane tedavi sunmaktadır. Diğer yandan Güneydoğu illeri en genç yaş ortalamasına sahip olmasına rağmen sadece 7 onkoloji hastanesi (2 özel, 5 devlet) bulunmaktadır.”
Aksoy, yılda 250 bin kişinin kansere yakalandığı bir dönemde, 41 ilde yaşayan vatandaşların kendi bölgelerinde tedaviye ulaşamadığını, uzun yolculuklar yapmak zorunda kaldığını belirterek İdlib ve Gazze'den gelen yabancı hastalara bakmanın mümkün olmadığını ifade etti.