Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı. 41 ilde kanser hastalarının gideceği bir hastanenin olmadığını vurgulayan Aksoy, "Gazze'deki kanser hastalarını Türkiye'ye getirmek demek, kendi vatandaşlarımızın daha da mağdur olması demek. Sağlık Bakanlığı'nın derhal bu hatadan dönmesi gerekiyor" dedi.

Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye'ye nakli planlanıyor. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Koca, sosyal medya hesabında "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı" açıklamasında bulundu.

Koca, ilk etapta Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a götürülmesi için çalışılacağını açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada bu duruma tepki göstererek Türkiye'nin kanser tablosunu gözler önüne serdi. "Türkiye haritasında beyazla gösterilen illerde yaşayan vatandaşlarımız kanser tedavisine ulaşamıyor. Çevre illere gitmeleri gerekiyor. Tedavi için çevre illere gidilse bile barınma, beslenme sorunları baş gösteriyor. Giden kişi ailesini, işini bırakıp gidiyor. Muazzam bir mağduriyet söz konusu" diyen Aksoy, kanser hastalarının sayılarını illere göre şöyle sıraladı:

“Ağrı: 510.626

Aksaray: 433.055

Amasya: 338.267

Ardahan: 92.481

Artvin: 169.403

Bartın: 203.351

Batman: 634.491

Bayburt: 84.241

Bilecik: 228.673

Bingöl: 282.556

Bitlis: 353.988

Bolu: 320.824

Burdur: 273.799

Çanakkale: 559.383

Çankırı: 195.766

Çorum: 524.130

Düzce: 405.131

Elazığ: 591.497

Giresun: 450.862

Gümüşhane: 144.544

Hakkari: 275.333

Iğdır: 203.594

Karabük: 252.058

Karaman: 260.838

Kars: 274.829

Kastamonu: 378.115

Kırıkkale: 277.046

Kırklareli: 369.347

Kırşehir: 244.519

Kilis: 147.919

Mardin: 870.374

Muş: 399.202

Nevşehir: 310.011

Niğde: 365.419

Osmaniye: 559.405

Sinop: 220.799

Şırnak: 557.605

Tunceli: 84.366

Uşak: 375.454

Yalova: 296.333

Yozgat: 418.442

Zonguldak: 588.510”

"BU HATADAN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR"

Verilerin Türkiye için vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu söyleyen Aksoy, şunlar kaydetti:

"Bu haritaya baktığımızda görüyoruz ki kendi vatandaşlarımız bile kanser tedavisine etkili bir şekilde ulaşamıyor. Şu anda hükümet kendi yurttaşına bile etkin şekilde kanser tedavisi veremiyorken İdlib ve Gazze'den hasta getirilmesi için onay çıktı. Bu iki bölgeden kanser hastalarını almamız demek, kendi vatandaşlarımızın daha da mağdur olması demek. Sağlık Bakanlığı'nın derhal bu hatadan dönmesi gerekiyor."



“VATANDAŞ, 41 İLDE KENDİ BÖLGESİNDE TEDAVİYE ULAŞAMIYOR”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Aksoy, devlet yönetiminde "Kim olursan ol yine gel" felsefesinin yeterli olmadığını belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Ülkemizin yarısı, kendi ilinde kanser tedavisine ulaşamıyor. Türkiye genelinde 75 yaş altındaki her dört kişiden biri kansere yakalanıyor. Ancak sadece 40 ilimizde, 141 hastanede onkoloji tedavisi verilmektedir. Bu hastanelerin 58'i özel, 83'ü devlet hastanesidir. Özel hastaneler arasında ise Medicana, Liv, Medikal Park, Memorial, Acıbadem gibi isimler bulunmaktadır. Yetişkinlerde kansere yakalanan yaş ortalaması 66, çocuklarda ise yaş ortalaması 6'dır. Karadeniz bölgesi en yaşlı bölge olmasına rağmen sadece 8 (6 devlet, 2 özel) hastane tedavi sunmaktadır. Diğer yandan Güneydoğu illeri en genç yaş ortalamasına sahip olmasına rağmen sadece 7 onkoloji hastanesi (2 özel, 5 devlet) bulunmaktadır.”

Aksoy, yılda 250 bin kişinin kansere yakalandığı bir dönemde, 41 ilde yaşayan vatandaşların kendi bölgelerinde tedaviye ulaşamadığını, uzun yolculuklar yapmak zorunda kaldığını belirterek İdlib ve Gazze'den gelen yabancı hastalara bakmanın mümkün olmadığını ifade etti.