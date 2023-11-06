İlay Aksoy'dan Bakan Koca'ya: Yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Gazze'den Türkiye'ye nakledilecek Filistinli hastalar ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir dizi soru yöneltti. Aksoy,"Şu ana kadar yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne" diye sordu.

KAYNAK: ANKA
İlay Aksoy'dan Bakan Koca'ya: Yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne

Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye'ye nakli planlanıyor. Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı" dedi.

Koca, ilk etapta Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a götürülmesi için çalışılacağını açıkladı.

"KENDİ VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VEREMEZKEN"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bu açıklamalarının ardından Bakan Koca'ya bazı sorular yöneltti

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"Daha doğu illerimizde kendi vatandaşlarımıza eşit sağlık hizmeti veremezken, her gün binlerce hastalarımız iller arasında adeta mekik dokumak zorunda bırakılırken yok İdlib’den, yok Gazze’den ne hikmetse hep kanser hastaları getiriliyor" diyen Aksoy, sorularını şöyle sıraladı:

“Gelen hastaların GBT’leri nedir? Gelenlerin HTŞ veya HAMAS’a yakınlığı var mı? Hastalarla birlikte kaç refakatçi geliyor? Refakatçilerin GBT kontrolü yapılıyor mu? Bir sayı sınırı konuldu mu? Gelenlerin çoğu erkek mi? Cinsiyet oranları ne? Gelenlerin yaş aralığı nedir? Yoksa ağırlıkla genç erkek mi? Daha önce sıcak çatışmada bulundular mı? Gelenler nerde kalıyor veya kimlerle irtibata geçiyor? Gelenler ne kadar zamanda geri dönüyor veya geri dönüyor mu? Şu ana kadar yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne?”

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