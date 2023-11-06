Ali Koç Fenerbahçe efsanesi Ögün Altıparmak'ı toplantıdan kovdu! Söylediği söz sonrası Ali Koç küplere bindi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan konuştuğu esnada eski Fenerbahçeli futbolcu Ogün Altıparmak, Ali Koç'a laf atarak, "Enişteniz

Galatasaraylı değil mi? Eniştenize sorun bazı şeyleri" dedi.

ALİ KOÇ TOPLANTIDAN KOVDU

Bu söz üzerine sinirlenen Ali Koç, "Ne demek istiyorsun sen? Ogün abi bak yaşına hürmet, tarihine hürmet ağzımı açmıyorum. Saygılı ol.'' şeklinde konuştu.

''YETER. ÇIKARTACAĞIM SİZİ BURADAN''

Altıparmak'ın konuşmaya devam etmesi üzerine Koç, "Ogün Ağabey, hakikaten toplantıyı terk ederse çok memnun olurum. Zaten senin gibiler yüzünden bu camia böyle dibe çekiliyor devamlı. Sen Fenerbahçe'nin başındaki kişilere göre Fenerbahçe başarılı olsun veya olmasın istiyorsun. Sen Fenerbahçe'yi öyle düşünme! Tamam mı? Ben çok iyi biliyorum. Çok şeyine de yardımcı oldum. Yakışmıyor senin tutumun. Lüften yeter, yeter! Yoksa ben rica edeceğim ve çıkartacağım buradan sizi" dedi.

OĞLU FENERBAHÇE'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Aykırı çıkışlarıyla bilinen Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak da Ali Koç'a yönelik olarak sosyal medya yüzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 2019'da kulüpten ihraç edildi. Altıparmak, özür dilemiş ve Koç da affedilmesini talep etmişti ancak buna rağmen kongre üyeleri ihraçtan yana oy kullanmıştı.