İlber Ortaylı 9 günlük tatil için bakın ne tavsiye etti

Ünlü Tarih Profesörü İlber Ortaylı bayram mesajında yeni tavsiyelerde bulundu. "Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin" dedi.

İlber Ortaylı 9 günlük tatil için bakın ne tavsiye etti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bu yıl çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı birleştirilerek toplamda 9 gün oldu.

Tatile gidebilenler için ünlü tarihçi profesör İlber Ortaylı bazı tavsiyelerde bulundu ve bu tavsiyeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlber Ortaylı paylaştığı mesajda şunları söyledi:

Bayramınız kutlu olsun. Uzun tatil süreci bizlere yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin. 9 gün boş vakit geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman. Sizlerle yeni dönemde yeni projeler ve yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle... Sağlıklı ve mutlu günler.

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