İlber Ortaylı 9 günlük tatil için bakın ne tavsiye etti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bu yıl çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı birleştirilerek toplamda 9 gün oldu.

Tatile gidebilenler için ünlü tarihçi profesör İlber Ortaylı bazı tavsiyelerde bulundu ve bu tavsiyeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlber Ortaylı paylaştığı mesajda şunları söyledi:

Bayramınız kutlu olsun. Uzun tatil süreci bizlere yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Bulunduğumuz yerlerde müze ve harabeleri gezmeyi unutmayalım. Yanınıza kitap almayı ihmal etmeyin. 9 gün boş vakit geçirmek için fazla sıkıcı bir zaman. Sizlerle yeni dönemde yeni projeler ve yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle... Sağlıklı ve mutlu günler.