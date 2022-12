﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak

İletişim Başkanlığı Büro personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek personeli olmak üzere 155 sözleşmeli personeli alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından: ''İletişim Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2'nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen merkez teşkilatı için 15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 adet Destek Personeli, taşra teşkilatı için 54 adet Büro Personeli, 54 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 25 adet Destek Personeli olmak üzere toplanı 155 adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.'' denildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek Sınıfa geçirilmiş olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;

a) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS P93,

b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS P94, puan türlerinin birinden Büro Personeli için en az 70, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yd geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Başvurular e-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 02/01/2023-15/01/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri c-Dcvlct üzerinden ilgili kuramların wcb servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurunılardan gerekli günccllcmc/düzcltmclcri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

6) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuracak adayların görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını, başvuru esnasında ilgili kutucuğu işaretleyerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) ile belgelemeleri gerekmektedir.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını bclgclcycbilmclcri için görev yaptıkları eski kurulularından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg.. formatmda "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

8) Adayların başvurularını yaparken merkez ve/veya taşra teşkilatı pozisyonları arasından en az 1, en fazla 5 tercih yapmaları gerekmektedir. Taşra teşkilatında yer alan pozisyonların il dağılımları Ek'teki tabloda yer almaktadır.

9) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır. Aynca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 4 (dört) katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

2) İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.

3) KPSS'dc yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.tr resmi web adresi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.tr resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

6) Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İletişim Başkanlığına şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

7) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

11) Başkanlığın https://www.iletisim.gov.tr resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaralan ile Başkanlığın wcb sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (O 312) 590 28 47-590 27 69

Web Sayfası: www.iletişim.gov.tr

Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: [email protected]

Adres: İletişim Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 144 Çankaya / ANKARA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

KURUMU: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

SÖZLEŞME TÜRÜ: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ