İliç'teki facianın ardından Anagold şirketi işçileri vardiyaya çağırdı. Hani izin ve lisans iptal edilmişti?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik’te yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Anagold Madencilik'in taşeronu Çiftay şirketinin, bugün işçileri vardiyaya çağırdığı öğrenildi.

"İŞE ÇIKACAĞIZ, EKSİKSİZ HERKES GELECEK"

Şirketten öğle saatlerinde işçilerin telefonlarına, "Arkadaşlar normal vardıya devam ediyor. İşe çıkacakmış gibi hazır bir şekilde vardiya saatlerinde duyarlı olalım. Gereksiz haberlere kulak asmayalım. Gelişmelerden haberdar edeceğiz kimse yazılı bir izin almadan bir yere gitmesin" mesajı yollandı.

Şirket, daha sonra da işçilere "Arkadaşlar hepimiz akşam vardiya saatinde işe çıkıyoruz. Vardiyada olan kamyon personel parkında toplanıp iş dağılımı yapıp işe çıkacağız. Eksiksiz herkes gelecektir. İzinde olan arkadaşlar hariç" mesajını gönderdi.

MADEN OCAĞININ İZİN VE LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etmişti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İliç'te toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir." denildi.

Toprak kayması neticesi akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alanın tespit edildiği de kaydedilen açıklamada, "Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır." ifade edildi.

YÜZEYSEL SULAR İLE YER ALTI SULARINDA VE HAVA KALİTESİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK DENDİ

Bakanlığın bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği bakımından çevresel izleme çalışmalarını aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz."