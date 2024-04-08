İlk icraatında ‘rüşvet haramdır’ tabelası astı! İkinci icraatında kayınbiraderini belediye başkan yardımcısı yaptı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde %46,15’lik oy oranıyla seçimi kazanan Yeniden Refah Partili çiçeği burnunda Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Akpınar, ilk icraat olarak belediye binasının girişine “Rüşvet alan da veren de mel’undur” tabelası astırdı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ikinci hamle olarak resmi adımlarını attı. Akpınar, 4 belediye başkan yardımcısı atamasını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Manşet gazetesinin haberine göre Fatih Yıldız, Latif Öztürk, Mehmet Demir ve Resul Arslanhan belediye başkan yardımcısı yapıldı.

YRP’li Akpınar’ın belediye başkan yardımcılığına atadığı Fatih Yıldız’ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Belediye binasına rüşvetin haram olduğuna dair ifade asan Akpınar’ın kayınbiraderini belediye kadrosuna üst yönetici olarak ataması “torpil” tartışmalarını da beraberinde getirdi.