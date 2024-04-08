Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener'in İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayında Genel Başkan aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Merkez'de parti görevlilerinin, Akşener'in özel eşyalarını makam aracına koyarak götürülmesi ANKA Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.