İlk kez görüntülendi. Bebek ‘Büyük Beyaz’la tanışın. Şahane görüntüleri izleyince büyüleneceksiniz

Bu yavru köpek balığının doğum yerini belirleyen ya da doğal ortamında yeni doğmuş bir yavruyu gözlemleyen olmamıştı. Kaliforniya'daki bilim insanları, geçtiğimiz yaz drone ile çekilen görüntülerde, yeni doğmuş bir büyük beyaz köpek balığının ilk kez görüntülendiğine şahit oldular.

Bu hayvanın daha önce doğal yaşam alanında hiç gözlemlenmemiş olması, bulguyu daha da dikkat çekici kılıyor.

Carlos Gauna ve Phillip Sternes isimli iki araştırmacı, Santa Barbara yakınlarındaki suları incelerken beklenmedik bir keşif yaptılar.

Gauna'nın drone'u, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve tamamen beyaz bir yavru köpek balığını görüntüledi. Köpek balıklarının genellikle beyaz bir alt kısmı ve gri bir üst kısmı olduğundan, bu tamamen beyaz yavru daha önce hiç kaydedilmemişti.

Sternes, görüntüleri detaylı incelediklerini ve yavrunun yüzeyindeki beyaz tabakanın vücuttan soyulduğunu fark ettiklerini belirtti.

Bu durumun, embriyonik bir katmanı atmakta olan yeni doğmuş bir beyaz köpek balığına işaret ettiğini düşünüyorlar.

Embriyonik köpek balıkları, anne karnında beslenmek için döllenmemiş yumurtaları tüketirler ve anneler, yavrularına ek besin sağlamak amacıyla özel bir süt salgılarlar.

Gauna ve Sternes, yavrunun alışılmadık renginin, bu besin maddelerinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyorlar.

Sternes ve Gauna, köpek balıklarını dünya çapında filme alarak tanınan isimlerdir ve bulgularını Balıkların Çevresel Biyolojisi dergisinde yayımlanan bir makale ile bilimsel topluluğa sundular.

Makalede, yavru köpek balığını saran beyaz tabakanın, bir cilt hastalığının belirtisi olabileceğini kabul ediyorlar, ancak bunun yeni doğmuş bir büyük beyaz köpek balığı olduğuna inanıyorlar.

Gözlemledikleri yavrunun boyutunun yeni doğmuş köpek balıklarıyla uyumlu olduğunu ve embriyoların görünümüne benzediğini belirtiyorlar.

Gauna, daha önce aynı bölgede hamile büyük beyaz köpek balıkları gözlemlediğini ve bu yavrunun, yavruların doğduğu döneme denk geldiğini ifade etti.

Kaliforniya Üniversitesi, bu keşfi "köpek balığı biliminin en önemli buluşlarından biri" olarak nitelendirdi ve bu türün doğum yerlerinin belirlenmesi konusunda bir ilke imza atıldığını duyurdu.

Yavrunun birkaç gün ya da saatlik olduğu tahmin ediliyor.

Sternes, bu türün doğum yerlerine dair somut bir kanıtın ilk kez elde edildiğini ve bu gözlemin, bölgenin bir doğum yeri olduğunu kesinleştirebileceğini söyledi.

Birçok köpek balığı uzmanı, bu gözlemi "son derece önemli" olarak değerlendiriyor.

Nicholas Ray gibi araştırmacılar, bu gözlemin, nesli tükenmekte olan büyük beyaz köpek balıklarının üreme döngülerini anlamamıza yardımcı olabileceğini ve koruma çabalarını güçlendirebileceğini belirtiyorlar.