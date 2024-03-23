Sevgilisinin eteğini kısa buldu 'Yarısı nerede' dedi

TikTok adlı sosyal medya platformunda ilişkileri üzerine videolar çeken ve genellikle ilişki sorunlarını ele alan çiftin bir videosu sosyal medyanın çok konuşulanları arasına yerleşti. ‘chriskeverian’ kullanıcı adıyla Chris adlı kişinin yaptığı paylaşım, takipçilerinin bir kısmı tarafından gerçekçi olmayan bir tepki olarak görülürken, kimi takipçiler tarafındansa görüntülerin kurgu olduğu düşünüldü.

SEÇTİĞİ KIYAFETİ ELEŞTİRDİ

Videolarıyla takipçilerin dikkatini çeken TikTok kullanıcısı Chris, sevgilisi Hannah’ın etek boyuna tepki gösterdi. Dışarı çıkmak için hazırlandıkları sırada etek boyu krizi yaşayan çiftin videosunu binlerce kişi izleyip yorum yağdırdı. Birçok TikTok kullanıcısı videodaki tepkiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Videodaki görüntülerde askılı bir bluz ve mini kot etek giyen Hannah, Chris’in sert tepkisiyle karşılaştı. Chris, sevgilisine “O eteğin diğer yarısı nerede? Bu kapıdan şimdi çıkıp gidersen her şey biter” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran görüntülere yorumlar birbiri ardına geldi. Bir kişi, videoya yorum yaparak Chris’in öfke sorunu olduğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Bir başka kullanıcı ise “Sevgilim 'O kapıdan dışarı çıkarsan her şey biter' derse kesinlikle çıkıp giderim” dedi.