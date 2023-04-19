İlk kiraz hasadı yapıldı. Fiyatı dudak uçuklattı

İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk erkenci kirazlarının hasadına başlandı. Aşağıçobanisa'da üretici Yavuz Tun tarafından yapılan erkenci kiraz hasadında ilk kiraz da her yıl olduğu gibi sembolik olarak yapılan açık artırma ile alındı.

250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı.

İlk kiraz hasadı için üretici Yavuz Tun’un kiraz bahçesinde hasat çalışmalarına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Önemli olan ürünümüzü kaliteli bir şekilde üretmemiz. Bu bize ciddi anlamda katkı sağlar. Müşteri potansiyelini de artırmış oluruz. Bizim hasat dönemlerimizde rakip ülke yok. Bizim ürün bitiyor ABD başlıyor o yüzden Türkiye çok şanslı, rakibi yok” dedi.

Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk Manisa'nın kiraz üretimindeki yerinden bahsederek, "Türkiye’nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyoruz ama aynı zamanda da üretim anlamında 48 bin 832 tonla 4. sırada geliyoruz ama üretim anlamında da 2. sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır. 2022 yılı kayıtlarına göre 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz. Bütün ilçelerimizde kiraz yetişiyor. Bugün erkenci kiraz olan Cristobalina çeşidini hep birlikte hasat ediyoruz ve bunu sofralarla buluşturacağız” diye konuştu.

Üretici Yavuz Tun ise şunları söyledi: "Heyecanlıyız, iyi fiyatlar belliyoruz. Rekoltemiz iyi, yılımız erkenci bu sene erken hasat ettik. Bu sene fiyatlar 80 ila 100 TL arasında olursa bizi kurtarır aşağısı kurtarmaz.”