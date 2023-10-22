İlk paranın basıldığı yerde ders işlediler

Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi “İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları” konusunu öğretmenleri Hasan Babacan ve Güner Emre öncülüğünde dünyanın en önemli antik şehirleri arasında ilk sıralarda bulunan ve paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti’nde işledi.

Öğrenciler ayrıca Lidya medeniyetini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde daha sonra tarihi ve doğal güzellikleri görmek ve tanımak amacıyla, Kula Peri Bacaları, Kula tarihi evleri ve Divlit Yanardağına gezi düzenledi.