İlk sonuçlar geldiğinde Yeniçağ dataları anında açıklayacak

İlk sonuçlar geldiğinde Yeniçağ dataları anında açıklayacak

İlk sonuçlar geldiğinde Yeniçağ dataları anında açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesine sayılı dakikalar kaldı. Saat 17.00’da sandıkların kapanması sonrası oy sayımı başlayacak.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına kilitlendi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçen seçimde kazanan taraf önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Oy sayım işlemlerinin sona ermesi sonrası gelen ilk bilgileri Yeniçağ açıklayacak.

Seçim sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki görseli tıklayın:

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