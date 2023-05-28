Seçimin ilk sonuçları gelmeye başladı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle de oy kullanma işlemleri sona erdi.

Seçmenler Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı.

Sandıkların kapanması ile nefesler tutuldu.

Tarihi seçimin sonuçlarını herkes merakla bekliyor.

Sandıklardan çıkan çarpıcı sonuçlar YENİÇAĞ Haber Merkezi'ne ulaşmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar en hızlı şekilde YENİÇAĞ'da olacak...

1- TÜRKİYE KADERİNİ OYLADI

2- SAYIM BAŞLADI

3- DATALAR YAĞMUR GİBİ YAĞMAYA BAŞLADI

4- BU GECE UZUN OLACAK

5- OOO,BAMBAŞKA BİR SONUÇ ÇIKACAK!