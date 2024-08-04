İlk yılında istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?

Ancak, bu süreyi tamamladıktan sonra kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için geçerli bir haklı neden sunması gerekmektedir. Haklı nedenler şunlardır:

- Maaşın hiç ödenmemesi veya düzenli ödenmemesi

- Çalışma koşullarında önemli değişiklikler yapılması ve bu değişikliklerin işçiye bildirilmemesi

- İşçinin sendika yöneticisi olarak seçilmesi

- İşçinin vefatı

- Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin eksik ödenmesi

- Sosyal Güvenlik Kurumu'na işçinin bilgisi olmadan giriş ve çıkışlarının yapılması

- Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi

KIDEM TAZMİNATI ALINMASINA İMKAN TANIYAN YASAL HAKLAR

On beş yıl ve 3600 prim günü şartını tamamlayan işçiler, işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bir yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan kadın işçiler, evlenmelerinin ardından bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.Erkek işçiler ise askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı talep edebilirler. Emeklilik yaşına ulaşan işçiler de işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanır.