Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Kırıkkale, Ovacık Mahallesi'nde geçtiğimiz gece yaşanan silahlı saldırıda, yabancı uyruklu bir vatandaş ağır şekilde yaralandı.

İzmir Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir saldırgan, aracında bulunan E.A. isimli şahsa ateş açtı. Dört mermi, aracın arka camını ve koltuğunu delerek E.A.'nın sırtına isabet etti ve onu ciddi şekilde yaraladı.

Yaralı, hemen olay yerinden kaçarak en yakın polis merkezine ulaştı ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle yönlendirilen sağlık ekipleri, E.A.'yı hızla hastaneye sevk etti. Durumunun kritik olduğu bildirilen E.A. için polis ekipleri, saldırganın peşine düştü. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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