İlk zombi geyik vakası görüldü. ABD panikte

ABD’de Yellowstone Parkı'nda keşfedilen geyik nadir 'zombi' hastalığından öldü.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
İlk zombi geyik vakası görüldü. ABD panikte

Yetkililere göre, "zombi" hastalığı olarak adlandırılan nadir bir hastalık ilk kez Yellowstone Milli Parkı'ndaki geyiklere bulaştı.

Yellowstone Milli Parkı ile Wyoming Av ve Balık Departmanı, yaptıkları basın açıklamasında , "zombi" hastalığı olarak da bilinen "kronik zayıflama hastalığının" ilk kaydedilen örneğini bulduklarını duyurdu. Vaka, daha önce Wyoming'de yapılan bir çalışmanın parçası olan yetişkin bir katır geyiğinde bulunmuştu.

Yetkililer, hastalığın bölgeye ulaşmasından sonra Yellowstone personelinin hastalığın yayılmasını önlemek için önlem alması gerektiğini söyledi. Bu önlemler arasında geyikler üzerinde daha fazla test yapılmasının yanı sıra parkta daha fazla gözetim yapılması da yer alıyor.

Yapılan basın açıklamasına göre "CWD, aşısı veya bilinen bir tedavisi bulunmayan hatalı biçimlendirilmiş bir proteinin (prion) neden olduğu bulaşıcı, ölümcül bir geyik hastalığıdır" denildi.

Bilinen ilk CWD vakasına 1980'lerde Wyoming'de rastlanırken, eyalet geneline yayılmış olmasına rağmen şu ana kadar Yellowstone'da rastlanmamıştı.

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