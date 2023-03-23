﻿Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için uzun süredir Galatasaray'a transfer iddiaları ortaya atılıyordu.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılı kulübün talip olduğu ileri sürülüyordu.

Galatasaray'ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, GOAL Almanya'ya verdiği demeçte bu konuda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Demireli şöyle konuştu:

"Kendisi Manchester City'nin kaptanı ve orada iyi gidiyor. Bence İlkay, Avrupa'daki hemen hemen her kulüp için çok ilginç. İlgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız."