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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen İlkay Gündoğan'la ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 20:37
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İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelir mi?

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
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Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için uzun süredir Galatasaray'a transfer iddiaları ortaya atılıyordu.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılı kulübün talip olduğu ileri sürülüyordu.

Galatasaray'ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, GOAL Almanya'ya verdiği demeçte bu konuda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Demireli şöyle konuştu:

"Kendisi Manchester City'nin kaptanı ve orada iyi gidiyor. Bence İlkay, Avrupa'daki hemen hemen her kulüp için çok ilginç. İlgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız."

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