22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor

Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor

Türk futbolunda gündemin ilk sırasına yerleşen MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları özellikle Galatasaray'ı isyan ettirdi. Sarı - Kırmızılıların istifasını istediği Lale Orta için sessiz kalan TFF'nin bugün harekete geçmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:57
Takip Et

TFF olağanüstü toplanıyor. Lale Orta'nın istifası istendi

Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
+
Aa
-

MHK Başkanı Lale Orta'nın TRT Spor'da katıldığı programda BeinSports'ta yayınlanan hakem yorum programına müdahil olması ve görüntü verdiğini itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerine savaş ilan etti. TFF ise sessizliğini koruyor. Ne Başkan Mehmet Büyükekşi'den ne de farklı bir isimden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

GÜNAY İSTİFA İSTEDİ

Ancak TFF İcra Kurulu'nun bilgisi dışında Lale Orta'ya Galatasaray-Kasımpaşa maçının görüntülerinin VAR odasından çıkarılarak verilmesinin tartışmaları devam ediyor.

TFF asbaşkanı ve Galatasaray eski yöneticisi Yusuf Günay, Lale Orta'nın istifasını istedi. TFF'nin Hukuk İşleri'nden sorumlu yöneticisi Murat Aksu'dan konu hakkında bilgi talep etti.

Fotospor'un haberine göre Günay'ın talebiyle TFF'nin İcra Kurulu olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu toplantıda Günay'ın talebi ile Lale Orta'nın istifasının istenip istenmemesine oy birliği ile karar verilecek.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
6
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
7
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.