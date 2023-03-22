﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor

MHK Başkanı Lale Orta'nın TRT Spor'da katıldığı programda BeinSports'ta yayınlanan hakem yorum programına müdahil olması ve görüntü verdiğini itiraf etmesi ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerine savaş ilan etti. TFF ise sessizliğini koruyor. Ne Başkan Mehmet Büyükekşi'den ne de farklı bir isimden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

GÜNAY İSTİFA İSTEDİ

Ancak TFF İcra Kurulu'nun bilgisi dışında Lale Orta'ya Galatasaray-Kasımpaşa maçının görüntülerinin VAR odasından çıkarılarak verilmesinin tartışmaları devam ediyor.

TFF asbaşkanı ve Galatasaray eski yöneticisi Yusuf Günay, Lale Orta'nın istifasını istedi. TFF'nin Hukuk İşleri'nden sorumlu yöneticisi Murat Aksu'dan konu hakkında bilgi talep etti.

Fotospor'un haberine göre Günay'ın talebiyle TFF'nin İcra Kurulu olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu toplantıda Günay'ın talebi ile Lale Orta'nın istifasının istenip istenmemesine oy birliği ile karar verilecek.