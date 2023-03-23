Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması

Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Özgür Aras'ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı.

Ünlü şarkıcının 'Aşkın Olayım' şarkısı, Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasında yerini almıştı.

Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşıp Simge Sağın'ı etiketlemişti.

Paylaşımı yanıtlayan Sağın, kalp emojisi ile bu paylaşıma cevap vermişti.

Ardından ikili birbirini takip etti ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

Simge Sağın bu olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

''DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARMIŞTIM''

"Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten."

''ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM''

"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum"

''DAVET GELMEDİ''

Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusunu da cevaplayan Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" ifadelerini kullandı.