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Galatasaray'dan TFF'ye flaş Hakan Ceylan başvurusu

Sarı-kırmızılı ekip, 9 maçında görev alan Hakan Ceylan için TFF'ye başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:33
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Galatasaray TFF'ye başvurdu

Galatasaray'dan TFF'ye flaş Hakan Ceylan başvurusu
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Süper Lig lideri Galatasaray, ligde 26 haftada 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan hakkında TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Hakan Ceylan'ın maçlarında görev almamasını istedi.

Galatasaray, Hakan Ceylan'ın 2.hafta oynanan ve 1-0 kaybedilen Giresunspor maçında VAR olarak görev yaparken, iki penaltıda hakemi uyarmadığını iddia etti. 

Diğer taraftan Kasımpaşa maçında Donk’un, Zaniolo’ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR’daki isim Hakan Ceylan’dı. Ceylan’ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF’ye “Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan’ı istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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