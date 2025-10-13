Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transferinin ardından performansıyla eleştirilen Florian Wirtz'e destek verdi. Gündoğan, genç oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

İşte İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"BU İŞ ARTIK BÖYLE"

Bild'e konuşan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle." dedi.

İlkay Gündoğan isyan etti! "Futboldan pek anlamıyorlar" - Resim : 2

"ONUN SUÇU YOK"

Sözlerine devam eden Galatasaraylı yıldız, "Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılablir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDAN PEK ANLAMIYORLAR"

İlkay Gündoğan, Alman yıldız için, "Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." sözlerini sarf etti.

İlkay Gündoğan isyan etti! "Futboldan pek anlamıyorlar" - Resim : 5

"BU SÜRECİ AŞACAK"

34 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

