İlkay Gündoğan yine yaptı yapacağını. Alaves'i yıktı geçti

Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan yine yaptı yapacağını. Alaves'i yıktı geçti
Barcelona; Alaves engelini 3-1'le geçti. İlkay Gündoğan performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında; Barcelona, Alaves deplasmanına çıktı.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barça 3-1'lik skorla kazandı; son oynadığı 6 maçta 5. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya damga vuran isim İlkay Gündoğan oldu. 22. dakikada Lewandowski'nin golüne asist yapan İlkay, 49'da fileleri havalandırıp skoru 2-0'a getirdi. Barcelona'nın diğer sayısı 63'te Vitor Roque'den geldi. Alaves'in tek golünü 51'de Samu attı.
Barcelona bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Alaves ise 26 puanda kaldı.

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