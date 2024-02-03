İlkay Gündoğan yine yaptı yapacağını. Alaves'i yıktı geçti

İspanya La Liga'nın 23. haftasında; Barcelona, Alaves deplasmanına çıktı.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barça 3-1'lik skorla kazandı; son oynadığı 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim İlkay Gündoğan oldu. 22. dakikada Lewandowski'nin golüne asist yapan İlkay, 49'da fileleri havalandırıp skoru 2-0'a getirdi. Barcelona'nın diğer sayısı 63'te Vitor Roque'den geldi. Alaves'in tek golünü 51'de Samu attı.

Barcelona bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Alaves ise 26 puanda kaldı.