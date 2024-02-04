Mbappe kararını verdi. Real Madrid'e gidecek mi?

Tayyip Salih Yılmaz
Mbappe kararını verdi. Real Madrid'e gidecek mi?
Fransa devi PSG'deki geleceğinin belirsizliği süren Kylian Mbappe Real Madrid yolunda.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesiyle birlikte kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı aldı.

Real Madrid’in uzun zamandır peşinde olduğu Mbappe, PSG’nin tüm çabalarına rağmen ayrılmak istediğini bildirdi.

MBAPPE REAL MADRID’İ SEÇTİ
Mbappe, yeni sezonda Real Madrid’in yıldızı olacak.

PSG’den sezon sonunda ayrılacak olan Mbappe’ye Fransız kulübünün 4 yıllık 100 milyon euroluk teklif yaptığı ancak kabul etmediği öğrenildi.

PSG’DEKİ PERFORMANSI
Mbappe, PSG forması altında 288 maçta 241 gol atıp 105 asist yaptı.

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