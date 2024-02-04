Mbappe kararını verdi. Real Madrid'e gidecek mi?

Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesiyle birlikte kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı aldı.

Real Madrid’in uzun zamandır peşinde olduğu Mbappe, PSG’nin tüm çabalarına rağmen ayrılmak istediğini bildirdi.

MBAPPE REAL MADRID’İ SEÇTİ

Mbappe, yeni sezonda Real Madrid’in yıldızı olacak.

PSG’den sezon sonunda ayrılacak olan Mbappe’ye Fransız kulübünün 4 yıllık 100 milyon euroluk teklif yaptığı ancak kabul etmediği öğrenildi.

PSG’DEKİ PERFORMANSI

Mbappe, PSG forması altında 288 maçta 241 gol atıp 105 asist yaptı.