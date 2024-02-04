Muslera için 1. Lig'den sürpriz talip

Kaynak: Sabah
Muslera için 1. Lig'den sürpriz talip
Galatasaray'da 13 yıl geçiren tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için sezon sonunda sürpriz bir teklif yapılacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek.

Muslera ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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EYÜPSPOR TEKLİF YAPACAK
Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, Muslera'ya teklif yapacağı aktarıldı.

Eflatun sarılı kulübün, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme önereceği öne sürüldü.

Ayrıca Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı kaydedildi.

Teknik direktörlüğünü Muslera'nın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor,

48 puanla 1. Lig'de lider konumda yer alıyor.

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