Muslera için 1. Lig'den sürpriz talip

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek.

Muslera ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

EYÜPSPOR TEKLİF YAPACAK

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, Muslera'ya teklif yapacağı aktarıldı.

Eflatun sarılı kulübün, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme önereceği öne sürüldü.

Ayrıca Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı kaydedildi.

Teknik direktörlüğünü Muslera'nın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor,

48 puanla 1. Lig'de lider konumda yer alıyor.