Rıdvan Dilmen TFF'yi uyardı. 'Acil olarak adım atılmalı' diyerek açıkladı

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Rıdvan Dilmen TFF'yi uyardı. 'Acil olarak adım atılmalı' diyerek açıkladı
Antalyaspor Fenerbahçe maçını değerlendiren ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na adil fikstür için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ünlü spor yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Dilmen, şampiyonluk mücadelesinde kalan haftalar için fikstür isteğini dile getirdi.
İlk olarak karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan Dilmen, Çağlar Söyüncü’nün ilk 11’de oynamasının kendisini çok şaşırttığını belirterek, Fenerbahçe’nin kadro kalitesine dikkat çekti. İrfan Can Kahveci’nin hayatının sezonunu yaşamasına rağmen kulübede oturabildiğini vurgulayan Dilmen, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hem de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a hakkını teslim etmek gerektiğini ifade etti.
Şampiyonluk mücadelesindeki fikstür hakkında konuşan Dilmen şunları söyledi: “Şampiyonluk mücadelesinde iki takım için de adil bir fikstür oluşturulmasını talep ediyorum. Çünkü önce çıkan da sonra çıkan da çok fazla stres yaşıyor.
Antalyaspor maçında sahanın yıldızının İsmail Yüksek olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, Dzeko’nun da maçın en iyilerinden biri olduğunu kaydetti.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin stoper tercihlerini şöyle sıraladı: “Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci

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