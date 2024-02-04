İlkay Gündoğan şov yaptı. Barcelona rahat kazandı

La Liga'da Alaves, evinde Barcelona'yı konuk etti.
İlkay Gündoğan'ın yıldızlaştığı maçta Barcelona, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
Böylece Barcelona, ligdeki son 6 maçından 5. galibiyetini aldı.
Barça'ya galibiyeti getiren golleri 22'de Lewandowski, 49'da İlkay Gündoğan ve 63'te Vitor Roque attı.
Alaves'in tek golü 51. dakikada Samu'dan geldi.
İLKAY GÜNDOĞAN'DAN 1 GOL 1 ASİST
Alaves'e karşı maçın ikinci golünü atan İlkay, Lewandowski'nin golünün de hazırlayıcısı oldu.
Barcelona, puanını 50 yaparken, Alaves 26 puanda kaldı.
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