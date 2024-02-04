İlkay Gündoğan şov yaptı. Barcelona rahat kazandı

Ali Öncü
İlkay Gündoğan şov yaptı. Barcelona rahat kazandı
La Liga'nın 23. haftasıonda Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.

La Liga'da Alaves, evinde Barcelona'yı konuk etti.

İlkay Gündoğan'ın yıldızlaştığı maçta Barcelona, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Böylece Barcelona, ligdeki son 6 maçından 5. galibiyetini aldı.

Barça'ya galibiyeti getiren golleri 22'de Lewandowski, 49'da İlkay Gündoğan ve 63'te Vitor Roque attı.

Alaves'in tek golü 51. dakikada Samu'dan geldi.

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İLKAY GÜNDOĞAN'DAN 1 GOL 1 ASİST
Alaves'e karşı maçın ikinci golünü atan İlkay, Lewandowski'nin golünün de hazırlayıcısı oldu.

Barcelona, puanını 50 yaparken, Alaves 26 puanda kaldı.

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