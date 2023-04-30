İlkbaharın ortasında yağan kar vatandaşları şaşkına çevirdi

Zonguldak’ın Alaplı Gümeli tepelerine akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlkbaharın ortasında yağan kar vatandaşları şaşkına çevirdi

İHA’nın haberine göre, Alaplı’nın Gümeli beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde ve çevresi için sağanak uyarısının ardından akşam saatlerinde Alaplı Gümeli’nin 1200 rakam yüksekliğinde bulunan bacaklı yaylasında da kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığını 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

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