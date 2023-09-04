İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?

İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?

ilkin-aydin-1.jpgİLKİN AYDIN KİMDİR?

İlkin Aydın 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da doğdu. Ancak Ankara’da doğmuş olmasına rağmen kendisi aslen Karadenizli ve oğlak burcu.

23 yaşında olan başarılı İlkin Aydın, 5 Ağustos 2017 yılında Galatasaray’a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak takımı genç yeteneği bırakmadı ve sözleşmesini uzattı. 2017 yılından bu yana Galatasaray’da forma giymeye devam ediyor.

İlkin Aydın sadece takımında değil, milli takımda da gösterdiği performanslarla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor.

İlkin Aydın A Milli Takım ile 2018 ve 2022 yıllarında Akdeniz Oyunları’nda, 2021 yılında ise Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi’nde yer aldı. Bu turnuvalarda milli takım ile gösterdiği performanslar ile göğsümüzü kabartmayı başardı.

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