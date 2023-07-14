İlkokul kayıtları başladı mı? 1. Sınıf okul kayıtları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcı belli oldu. Yeni eğitim döneminde ilkokula başlayacak öğrenciler için ilkokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı? 1. Sınıf okul kayıtları nasıl yapılır?

İlkokul kayıtları başladı mı? 1. Sınıf okul kayıtları nasıl yapılır?

Yaz tatili sürerken 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. İlkokula başlayacak öğrenciler için 1. Sınıf okul kayıtları tarihi araştırılıyor. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı? 1. Sınıf okul kayıtları nasıl yapılır?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-Okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek

Geçtiğimiz yıl veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, temmuz ayından itibaren çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilmişti. Bu yıl da birçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

Okullardan alınan bilgilere göre ilkokullar için e-Kayıt görüntüleme 15 Temmuz'dan itibaren aktif olacak ve kayıtlar ise bu tarihten itibaren yapılabilecek.

1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR? (2022-2023)

- İlk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

- Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak.

- İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor.

- Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

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