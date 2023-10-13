İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınav detayları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim döneminde ilkokullardaki sınav uygulamalarında değişikliklere gidileceğini açıklamıştı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınavlar ile değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi yayımlandı. Peki, ilkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınav detayları belli oldu mu?

KAYNAK: Haber Merkezi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınav detayları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, yayımlandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'na MEB bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanması planlanan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil sınavlarında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ortak sınavla ölçülecek. Peki, ilkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınav detayları belli oldu mu?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAZILI VE UYGULAMALI SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, dün yayımlandı. Yönergeyle, yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bunların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak. Böylelikle dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak.

Ayrıca ilkokullarda, süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin, sürecin başında bulunduğu noktayla sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya koyulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenciyle velisine geri bildirim verilecek.

Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

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