İlle de kan akacak. Hakemler gereğini yapacak mı

Konyaspor iğneyi kendisine, çuvaldızını karşıya batıracak…

Türkiye’de hakemlerin durumu belli…

Kötü oldukları kadar, kötü niyetliler…

Konyaspor, bunu Trabzonspor maçında iliklerine kadar yaşadı…

Bir penaltısı verilmedi, dünyanın her yerinde “kırmızı kart” olan Trabzonspor’lu Thomas Meunier’in Oğulcana attığı ters yumruk ya da ters tokat…

Kick Boksta bu vuruşa “Spinning back fist” yani “döner yumruk” denir…

Bu vuruş oldukça etkili ve rakibi “Groggy” yani sersemletme vuruşu ya da karşındakini “nakavt” etme bir vuruşudur…

Daha açık konuşmak gerekirse, ölümcül vuruştur…

Bu vuruş sadece ringlerde olur, futbol sahalarında olursa, bunun cezası kesinlikle kırmızı kart ve oyundan ihraçtır…

Akıl alacak gibi değil, dünyanın izlediği böyle bir vuruşu görmezden gelen hakem Atilla Karaoğlan ile VAR’daki Koray Gençerler nasıl bir vicdan sahibidirler ki, bu olayı görmezden geldiler…

Sahada adam öldürmeye teşebbüsü görmeyenlere, hali içler acısı olan TFF ve Başkanı bir yaptırım uygulamayacaksa, sezon sonunu veya Avrupa Şampiyonasını beklemesinler, ceketlerini alıp bir an önce defolup gitsinler!

Konyaspor’lu Oğulcan’ın o darbeden sonra burnu mu kırılmalıydı ya da kaşı mı açılmalıydı?

“İlle de kan akacak, ondan sonra gereğini yapacağız mı” diyorsunuz, ne diyorsunuz efendiler?

Onun için diyorum ki, bazı hakemler kötü, çoğunluğu ise kötü niyetli…

Konyaspor-Trabzonspor maçını yöneten Atilla Karaoğlan ile VAR’daki Koray Gençerler gibi!

Kimsenin bunlardan ve ağa babalarından adalet beklediği yok…

Özellikle yukarıdaki 4 takımın da, birbirlerinin boğazını sıkması adalet arayışlarından değil, haksızlık pastasından daha büyük pay kapmaya çalışmaktan başka bir şey değil!

Bu arada, filler tepişirken çimlerin eziliyor…

Ve çimler de kimsenin umurunda değil, ne yazık ki.

ÇUVALDIZI OMEROVİÇ VE YARDIMCILARINA

Şunu çok iyi anladık artık; Omeroviç yüksek tempolu oyuna sıcak bakmayan bir teknik adam…

Daha önceki maçlarda da bunun izlerini görmüş, ama tabela iyi gittiği için, tekere çomak sokmak istememiştik…

Daha çok savunma, daha çok pasa dayalı oyun tercihi, daha çok “yenemezsek, yenilmeyelim” futbol aklıyla dolu bir teknik adam…

Böyle olmasaydı, Marlos ve Ethemi gibi oyuncular, hamle oyuncusu olarak değil, tahtaya isimleri ilk yazılan oyuncular olmalıydı…

Oğulcan iyi niyetli, ama çakma sağ ön oyuncusu…

“Ndau” derseniz, nedenini bilmiyorum, ama iyi değil, iyi olmadığı gibi, ayağına aldığı topları da isabetli kullanamıyor…

Dolayısıyla da son 3 maçı dikkate aldığınızda, sanılandan daha zorlaşıyor işler ve kazanabileceğiniz maçları kaybediyorsunuz!

Marlos ve Ethemi oyuna girdikten sonra Sokol daha etkili olmaz mı?

En azından rakiple boğuşan, cezaalanı içerisinde etkili olan bu oyuncuyu, 60’larda kenara almak nasıl bir futbol aklıdır, bilen varsa bana da anlatsın…

Daha da önemlisi maçın son bölümlerinde, özellikle skor 2-1’ken,Trabzonlular savunmalarını daha derine, yani kalecilerinin burnunun dibine kadar çekerken, Marlos, Sokol ve Ethemi daha etkili olamazlar mıydı?

Ve bir şey daha; Omeroviç, Trabzonspor’un atletizmleri yüksek ve oyuncu eksiltmede etkili olan iki kenar oyuncusu Edin Visca ile Trezeguat’a karşı kenarları daha güvende tutan bir sistemle oynayabilseydi…

Çünkü, Trabzonspor’un maçı kazanmasında bu oyuncuların yüksek performansını, dahası kenarları çok iyi kullanmaları yüzde yüz etkili oldu…

Omeroviç’i kaybettiği maçlarda bile eleştirmemiş, aksine savunmuştum…

Trabzonspor maçındaki oyun planı ve performansıyla yanılttı beni…

Direk rakiplerinin puan kaybettiği bir haftayı kazançlı kapatabilirdi Konyaspor…

Umarım hatalarından ders çıkarır Bosnalı Hoca.