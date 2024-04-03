KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3

Kaynak: Haber Merkezi / AA
KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3
Trabzonspor; Konya deplasmanından 3 puanı 3-1'lik skorla aldı.

Trabzonspor; olaylı Fenerbahçe maçının ardından Süper Lig'in 31. haftasında Konya deplasmanındaydı.

Beşiktaş ile üçüncülük yarışında olan Bordo-Mavili ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3-1'lik skorla kazandı.

Abdullah Avcı'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı.

Konyaspor'un tek sayısı ise 79'da Steven N'Zonzi'den geldi.

Trabzonspor, Konyaspor karşısındaki galibiyetle 52 puana yükseldi. Konyaspor 33 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi 32. haftada sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında mücadele edecek.

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