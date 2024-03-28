Konyaspor Başkanı'ndan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, ligdeki durumlarıyla ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde 42-43 puan, güvenli bölge gibi görünüyor. Haliyle şu an puanımız, oraya çok uzak değil. Burası büyük bir şehir, güçlü bir camia. Geriye 8 maçımız kaldı. Bunun 5'ini içeride oynuyoruz. Ama bunun 2'si de şampiyonluğa oynayan takımlardan. Temel derdimiz, güvenli alanda kalmak. Ligi sağ salim güzel şekilde tamamlayıp, önümüzdeki sezonlara daha iyi hazırlanmak.

Fenerbahçe ve Galatasaray Konya'ya gelecek. İkisini de burada yenmek isteriz. Şampiyonluğu belirlemedeki kastımız bu. Dış sahada puan verdiğimiz her takımdan o puanı almak için sahaya çıkıyoruz. İki takımı da yenersek şampiyonun kim olduğu umurumuzda olmaz. Şampiyonu belirlemenin bir gücü olduğu da hoşumuza gidiyor.

Milli ara bizim için iyi de oldu. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar da dönecek. Daha iyi bir hazırlanma fırsatı olacak. Hemşehrilerimiz de maçı özledi. Hep birlikte burada güçlü şekilde Trabzonspor'u misafir edeceğiz. Buradan da 3 puanla çıkıp biraz daha rahat hissetmek istiyoruz. 4 maçlık periyottan öyle ya da böyle istediğimizi aldık. Bu süreci, Trabzonspor maçıyla perçinlemek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz."