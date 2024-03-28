Konyaspor Başkanı'ndan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: AA
Konyaspor Başkanı'ndan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili açıklama yaptı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, ligdeki durumlarıyla ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde 42-43 puan, güvenli bölge gibi görünüyor. Haliyle şu an puanımız, oraya çok uzak değil. Burası büyük bir şehir, güçlü bir camia. Geriye 8 maçımız kaldı. Bunun 5'ini içeride oynuyoruz. Ama bunun 2'si de şampiyonluğa oynayan takımlardan. Temel derdimiz, güvenli alanda kalmak. Ligi sağ salim güzel şekilde tamamlayıp, önümüzdeki sezonlara daha iyi hazırlanmak.

Fenerbahçe ve Galatasaray Konya'ya gelecek. İkisini de burada yenmek isteriz. Şampiyonluğu belirlemedeki kastımız bu. Dış sahada puan verdiğimiz her takımdan o puanı almak için sahaya çıkıyoruz. İki takımı da yenersek şampiyonun kim olduğu umurumuzda olmaz. Şampiyonu belirlemenin bir gücü olduğu da hoşumuza gidiyor.

Milli ara bizim için iyi de oldu. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar da dönecek. Daha iyi bir hazırlanma fırsatı olacak. Hemşehrilerimiz de maçı özledi. Hep birlikte burada güçlü şekilde Trabzonspor'u misafir edeceğiz. Buradan da 3 puanla çıkıp biraz daha rahat hissetmek istiyoruz. 4 maçlık periyottan öyle ya da böyle istediğimizi aldık. Bu süreci, Trabzonspor maçıyla perçinlemek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz."

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu