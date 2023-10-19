İltihaba birebir doğal reçete denilen ot ortaya çıktı

İltihaba birebir doğal reçete denilen ciğer otu dikkat çekti. Ciğer otuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
İltihaba birebir doğal reçete denilen ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İltihaba birebir doğal reçete denilen ciğer otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte ciğer otuyla ilgili tüm detaylar…

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CİĞER OTU NEDİR?

Çok yıllık otsu bitkilerden olan ciğer otunun Latince ismi Pulmonaria Officinalis olup halk arasında dağ lalesi olarak bilinir. Yol kenarlarında ve ormanlarda kendiliğinden yetişen şifalı bir bitkidir. Tek başına kullanılabileceği gibi başka şifalı bitkilerle beraber de kullanılabilir. Çiçekleri ilk açtığında kırmızı renkte olur ama daha sonra muhteşem bir mora ya da maviye dönüşür. Ciğer otunun dik ve tüylü bir gövdesi vardır. Gövdesinde beyaz yapraklar bulunur. Bitkinin çiçekleri, sapları ve yaprakları şifalı olup farklı rahatsızlıkların tedavisi için kullanılabilir. Nisan ayı ciğer otu çiçeklerinin kurutulması için en uygun zamandır.

CİĞER OTU FAYDALARI NELERDİR?

-Çok etkili bir idrar söktürücüdür. Ödem atma için kullanılabilir.

-Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır.

-Toz haline getirilen ciğer otu vücuttaki iltihaplı bölgelere uygulanırsa en kısa süreçte iltihabı kurutabilir.

-Mide ve bağırsakların görevini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olur. Düzenli çalışmalarını sağlar.

-Hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunların giderilmesinde etkilidir.

-Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.

-Doğal bir antiseptiktir. Mikropları öldürür. Yaraların iyileşmesi için kullanılabilir. Basur ve meme çatlaklarında kullanımı yaygındır.

-Cilt iltihapları ve yaraları için çok faydalıdır. Ciltte meydana gelen lekelerin yanı sıra hafif yanık izlerini gidermek için de kullanabilirsiniz

-Boğaz ağrıları ve iltihaplarının hızla iyileşmesine yardımcı olur.

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NASIL KULLANILIR?

En etkili geleneksel tedavi bitkilerinden biri olan ciğer otunun farklı kullanım şekilleri vardır.

Çayını yaparak içebileceğiniz gibi kurutulmuş yapraklarını iltihap tedavisinde kullanabilirsiniz.

En çok kullanılan şekli ciğer otu çayıdır.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.

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